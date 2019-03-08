السلطة المحلية تنظم زيارة تلاميذية إلى معمل الحليب بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

في مبادرة مواطنة، نظمت، أمس الخميس، السلطة المحلية بالجديدة، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية السابعة، بتنسيق مع إدارة معمل الحليب “سنطرال–دانون”، ومدرسة الغربة بعاصمة دكالة، زيارة ميدانية إلى هذه الوحدة الصناعية للحليب. زيارة تندرج في إطار انفتاح السلطة المحلية على المنظومة التربوية، وتفتح المؤسسات التعليمية والتلاميذ على محيطهم، وعلى الشأن العام المحلي، وتقريبهم من واقع المنشآت الصناعية والإنتاجية ذات الصلة بما يطلعون عليه من معارف وتعلمات داخل حجرات الدراسة والتحصيل، خلال مسارهم الدراسي.

هذا، وكانت هذه الزيارة الميدانية مناسبة سانحة قدم القائمون على معمل الحليب للتلاميذ والتلميذات الذين كانوا يرتدون بذلات وسترات واقية، شروحات مستفيضة حول الحليب، والمراحل التي يقطعها داخل الوحدة الإنتاجية، من استجماعه من التعاونيات الفلاحية، إلى أن يصبح منتوجا مصنعا قابلا للتسويق والاستهلاك.

هذا، ولقيت هذه الزيارة الميدانية التي نظمتها مدرسة الغربة بتنسيق مع السلطة المحلية، استحسانا لدى التلاميذ وآبائهم وأولياء أمرهم، وكذا، من قبل إدارة المؤسسة التربوية، في شخص مديرها الذي وجه إلى قائد الملحقة الإدارية السابعة، رسالة تنويه وشكر على انخراطه المتواصل في تأهيل محيط المدرسة العمومية، ودعمه لها في المجالات البيئية والأمنية والاجتماعية.

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