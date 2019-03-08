الداودي: ليس هناك أي تراجع عن قرار تسقيف أسعار المحروقات

هبة بريس ـ الرباط

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة،في كلمته بالندوة العلمية التي نظمها منتدى التنمية للأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية، حول قطاع المحروقات بالمغرب، أن تسقيف أسعار المحروقات هو قرار في يد الحكومة.

وذكر الداودي، أن الوزارة راسلت رئيس مجلس المنافسة عقب تعيينه لأجل إبداء الرأي في هامش الربح ومسألة اتخاذ قرار التسقيف، لكن وجب الانتباه إلى أن رأي المجلس غير مفروض على الحكومة، وأن سلطة الحكومة باقية ومستمرة.

وقال الوزير، إن مشكل أسعار المحروقات بالمغرب ليس في المنافسة، لأنه لولا المنافسة لما استطاعت الشركات الصغرى أن تستمر، إذن فالجميع يربح، وإنما الإشكال الحقيقي هو في سعي الجميع إلى رفع الأرباح، موضحا أنّ الهدف من مبدأ المنافسة هو أن تنخفض الأسعار، لكن، يستدرك الداوي، “المستثمرون استغلوا الفرصة ورفعوا الأسعار بشكل جماعي، والمواطن هو الذي يؤدي الكلفة”.

وذكر الداوي، أن ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، يتأثر بالإشكاليات الجيو السياسية، مشيرا إلى أن الذي يدفع الأسعار في السوق العالمية للارتفاع هي أمور ترتبط بالعرض والطلب والمضاربة.

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