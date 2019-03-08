مصرع سائحة كندية في انقلاب دراجة نارية وسط الكثبان الرملية لمرزوكة

هبة بريس - الرشيدية

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة ان سائحة كندية لقيت مساء اليوم الجمعة 08 مارس الجاري مصرعها في حادثة انقلاب دراجة نارية من نوع “لكواد” وسط عرق الشبي بمرزوكة بإقليم الرشيدية .

واضافت نفس المصادر ل”هبة بريس” أن السائحة الكندية كانت رفقة ابنها وقامت صباح اليوم بكراء دراجة نارية من نوع “لكواد” بحاسي الابيض بضواحي مرزوكة لممارسة الرياضة الميكانيكية وسط الكثبان الرملية المعروفة بها المنطقة عالميا، لكنها تعرضت لحادثة وسط الكثبان اصيبت على اثرها بكسر على مستوى العنق لتنقل الى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لتفارق الحياة .

وبمجرد علمهم بالحادثة المميتة هرع رجال الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي والسلطات المحلية الى عين المكان، وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات وحيثيات هذه الحادثة المميتة بناء على اوامر النيابة العامة المختصة .

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