بنكيران يهاجم بوعياش والكراوي.. ويدافع عن قراره تحرير أسعار المحروقات

هبة بريس ـ الرباط

انتقد رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بن كيران، كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، ورئيس مجلس المنافسة إدريس الكرواي وحذر من فشلهما في أداء مهامهما.

وهاجم عبد الإله بنكيران أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص قضية عبد العلي حامي الدين، واتهمها بانها ناصرت موقف “البام” بخصوص موقها من “إعادة محاكمة حامي الدين”.

وأضاف بنكيران في تسجيل صوتي بث على فيسبوك، أن “الناس كلهم سيفهمون من خلال تصريح بوعياش أنها لا تناسب المهمة التي كلفها بها جلالة الملك، ولا تناسب المؤسسة التي هي فيها”.

وحول رأي مجلس المنافسة في تسقيف أسعار المحروقات، هاجم بنكيران رئيس المجلس قائلا”:” هذاك ادريس الكراوي، ماكانش من المفروض يرجع يتكلم على الحكومة السابقة، مضيفا “كان عليه يقول لنا فقط هل هناك منافسة في أسعار المحروقات أم لا”

وأضاف بنكيران “واش الحكومة السابقة كانت على خطأ في قرارها تحرير اسعار المحروقات، ماشي شغالو”. موجها كلامه لرئيس مجلس المنافسة.

وتابع بنكيران هجومه على بوعياش والكراوي قائلا”: هاد جوج مؤسسات ديال الحكامة متحيزة لجهات معينة (دون ان يسميها)، وسيعتبرون أصفارا على الشمال وليس على اليمين”.

وكانت أمينة بوعياش قد دافعت في مداخلتها على برنامج تلفزيوني إعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين، في الوقت الذي امتنعت فيه عن التعليق على مسلسل محاكمة نشطاء حراك الريف وعدد من القضايا الأخرى بحجة أنها معروضة أمام القضاء.

من جهته، كان إدريس الكراوي انتقد إجراءات الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بن كيران، ما أثار غضب لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي اعتبر أن مجلس المنافسة مجلس لإبداء الرأي في ما طلبته الحكومة وليس مطالبا بالتعليق السياسي وإبداء الرأي في قرارات الحكومة التي سبق اتخاذها.

ابن كيران يرد على تصريح بوعياش والكراوي Publiée par Farid Titi sur Vendredi 8 mars 2019

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