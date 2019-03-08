الملك يبرق العاهل السعودي: “تعازينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد علمت ببالغ التأثر بنعي المشمولة بعفو الله ورضاه، صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود”.

وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية، عن أحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء”.

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