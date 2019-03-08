تنظيم الدورة الثالثة لرالي ألف واحة للسيارات العتيقة‎

هبة بريس – رياضة

بعد النجاح الذي عرفته كلا من النسخة الأولى و الثانية، يعلن نادي سوس للسيارات العتيقة، تحث إشراف الجامع الملكية المغربية للسيارات العتيقة، عن تنظيم الدورة الثالثة لرالي ألف واحة و ذلك خلال الفترة ما بين 31 مارس إلى 5 . أبريل 2019

وستعرف الدورة القادمة حضور أزيد من 40 سيارة و نخبة من هواة السيارات العتيقة من المغاربة و الأجانب بهدف التعريف بالمؤهلات الطبيعية و السياحية و التنوع الثقافي لمنطقة سوس ماسة ودرعة تافيلالت

ومن المقرر أن يجتاز المشاركون مسافة حوالي 1600 كلم موزعة على ست مراحل: الانطلاقة من مدينة أكادير في اتجاه طاطا مرورا بتفراوت، المرحلة الثانية من طاطا إلى زاكورة على طريق فم زكيظ، المرحلة الثالثة من زاكورة إلى أرفود، المرحلة الرابعة من أرفود إلى ورزازات عبر تنغير، ثم المرحلة الخامسة لاستكشاف مدينة ورزازات، و أخيرا من ورزازات إلى اكادير حيث سيقام الحفل الختامي.

ويجدر بالذكر أن جمعية نادي سوس للسيارات العتيقة و التي ثم انشاؤها في شتنبر 2007 برئاسة أحمد الغدير تعد من بين أكثر الجمعيات نشاطا في التعريف بالقيمة التاريخية للسيارات الكلاسيكية كموروث تاريخي وحضاري على الصعيد الوطني و الدولي.

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