الجزائر: مظاهرات حاشدة للجمعة الثالثة على التوالي ضد بوتفليقة

هبة بريس - وكالات

انطلقت قبل صلاة الجمعة مسيرات ووقفات في العاصمة الجزائرية وعدد من المحافظات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتظار تظاهرات أهم بعد صلاة الجمعة.

ونقلت وكالة “الأناضول”، تجمع الآلاف بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة (في حدود منتصف النهار بتوقيت الجزائر (11 ت.غ).

كما اظهرت فيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي مسيرات واعتصامات في محافظات شرق ووسط وغربي البلاد على غرار عنابة وبجاية والبويرة ومدن اخرى.

والتحق مواطنون مبكرا بوسط العاصمة عكس الجمعتين الماضيتين التي عرفت انطلاق مسيرات بعد صلاة الجمعة.

وفي العاصمة وجد مواطنون صعوبات كبيرة في ركن سياراتهم بعد أن امتلأت كبريات مرآبات توقيف المركبات.

وكان لافتا أيضا بالعاصمة تواجد مكثف للعنصر النسوي استجابة لدعوات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة بقوة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية المرأة.

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