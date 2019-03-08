كشاني : لا أستحق الطرد في مباراة نهضة بركان

هبة سبور – متابعة

تأثر اللاعب بدر كشاني، مهاجم حسنية أكادير، من قرار حكم المباراة الذي طرده أمام نهضة بركان، يوم الأربعاء الماضي، في الدوري المغربي.

وفي هذا الصدد، أكد كشاني أن المباراة كانت قوية إلا أنه لم يكن يستحق الطرد معبرا عن ذلك بقوله “لا أستحق الطرد، لأني لم أتدخل على لاعب بركان، ولم أعتد عليه.. تأثرت كثيرا بمغادرتي المباراة، خاصةً أنها كانت صعبة”.

وأردف مهاجم حسنية أكادير، أنه رغم النقص في صفوف اللاعبين، إلا أن الفريق أبان عن مستوى جيد من اللعب، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن فريق حسنية أكادير يتمركز في الرتبة الثانية، في ترتيب الفرق، برصيد30 نقطة.

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