وزارة الشباب تخصص مبلغ 700 مليون لكل ناد يستوفي الشروط

نُشر بتاريخ :  2019-03-08 - 13:43
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هبة سبور

أسفر الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس بين رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الإحترافية سعيد الناصري إلى منح وزارة الشباب والرياضة لمبلغ 700 مليون سنتيم لكل نادي في البطولة الإحترافية الأولى استوفى شروط الوزارة للتحول لشركة ،وتأتي هذه المنحة من أجل تشجيعها ماديا و التسريع في وثيرة إنشاء شركات رياضية .

وحسب مصدر جيد الإطلاع فإن هذه المنحة سيتم صرفها على 3 مراحل ستستفيد الأندية من في المرحلة الأولى والثانية ب 250 مليون سنتيم ،والمرحلة الثالثة ب 200 مليون سنتيم .

يذكر أن 9 أندية توصلت في وقت سابق بإعتماد من طرف وزارة الشباب والرياضة من أجل إحداث شركات رياضية .

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