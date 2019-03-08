الأوقاف المصرية عيّنت مؤذنا أخرس

نُشر بتاريخ :  2019-03-08 - 13:07
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هبة بريس - وكالات

كشف سعيد نعمان، عضو اللجنة العليا للفتوى في الأزهر الشريف، رفضه لتوحيد الأذان في مصر، والذي تنوي وزارة الأوقاف تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وحول تداخل الأصوات وقبح بعضها، التي يقوم أصحابها بالأذان في المساجد، كشف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الأربعاء 6 مارس، عن مفاجأة حول المحسوبية في تعيينات وزارة الأوقاف.

وقال «أقسم بالله، والله العظيم، وتالله، وبالله، هناك مؤذن أخرس في وزارة الأوقاف، أخرس تم تعيينه بالرشوة».

وتابع: «ما ينفعش أقول اسمه، عشان لو قلت هتتقطع رقبتي، أنا بقسم بالله إنه أخرس، وأنا واعظ أول، وعضو لجنة عليا للفتوى».

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