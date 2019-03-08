ولاية أمن مراكش تحتفل بموظفات الشرطة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

ضاهر محمد؛ مراكش

التزاما بالوعد الذي قطعه المسؤولون بولاية أمن مراكش على أنفسهم سواء بالمناسبة أوغيرها بتكريم موظفي وموظفات الشرطة الذين بذلوا ولايزالون يبذلون جهودهم وطاقاتهم للسهر على أمن المواطنين وخدمة مصالحهم .

احتفلت صباح اليوم الجمعة ولاية أمن مراكش بموظفات الشرطة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فبعد توزيع الورود على المحتفى بهن وغيرهن من الشرطيات ، ألقى والي أمن مراكش سعيد العلوة كلمة بالمناسبة نيابة عن المدير العام للأمن الوطني وباسم رؤساء المصالح بالولاية ومناطقها الأمنية الأربع ودوائرها موجها تحية إجلال وإكبار للمرأة الشرطية عامة وموظفات الشرطة بولاية أمن مراكش خصوصا تقديرا لما أسدينه من خدمات وأعمال جليلة إلى جانب الرجل بكل تفان وإخلاص ومسؤولية ، منوها بالموظفات الشرطيات اللائي اقتحمن ميدان الشرطة بكل عزيمة وإصرار من أجل البذل والعطاء والتضحية ، وأدين ولازلن يؤدين رسالة نبيلة وجسيمة في المجتمع ، هي حماية الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمات الإدارية والإنسانية المرتبطة بالعمل الأمني.

وإلى ذلك أضاف والي الأمن في كلمته “أنه لايختلف اثنان في أن المرأة الشرطية أصبحت مثلها مثل الرجل تساهم وبشكل فعال في المهام الأمنية المختلفة دون أن تجد في ذلك صعوبة تذكر ، ودون أن تكون بنيتها أو أنوثتها عائقا أمامها في تأدية مهاهما وواجبها ، بل إنها أبانت عن إمكانيات عالية في بعض التخصصات بفضل التكوينين انظري والتطبيقي اللذين استفادت منهما بالمعهد اللكي للشرطة …وقد بينت التجربة الميدانية والعملية – يضيف الوالي – على نجاح المرأة الشرطية في تدبير مختلف المسؤوليات والمهام الموكول إليها ، بل تمكن من تحقيق نتائج مشرفة زادتها تقديرا واحتراما داخل مختلف هياكل واسلاك الأمن الوطني ” .ومن الواجب منطقيا تقديم التشجيع والتحفيز لثلة من موظفات الشرطة اللائي تألقن اعترافا وتنويها لما قمن به من عمل أمني متميز ، وتقديرا لما تحلين به من حس مهني عال .

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