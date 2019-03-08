إصابة 6 مصريين بحريق عمارة في السعودية

هبة بريس - وكالات

أصيب 6 مصريين اليوم الجمعة جراء اندلاع حريق في عمارة مكونة من 4 طوابق في السعودية.

وبحسب صحيفة “سبق”، تمكنت فرق الدفاع المدني السعودية من إخماد الحريق وإسعاف المصابين، وهم 4 نساء وطفلان، فيما باشرت فرق التحقيق لمعرفة مسببات الحادث.

وتلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة بلاغا من حي العزيزية في “مخطط ستر” يفيد باندلاع حريق في عمارة. وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح أن الحريق اندلع بمطبخ في شقة بالدور الثالث من العمارة المكونة من 4 طوابق، وتم إخلاء العمارة من سكانها وإخماد الحريق.

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