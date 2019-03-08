عطل كبير في الكهرباء يغرق كل فنزويلا تقريبا في الظلام

هبة بريس - وكالات

غرقت كراكاس وكل فنزويلا تقريبا في الظلام الخميس 07 مارس بسبب عطل كبير في الكهرباء نسبته حكومة نيكولاس مادورو إلى عملية تخريب في محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد.

من جهتها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة أنها قررت إرسال فريق من خمسة أشخاص إلى فنزويلا للإعداد لزيارة المفوضة السامية ميشال باشليه لهذا البلد.

وذكر مراسل وكالة فرانس أن التيار الكهربائي عاد إلى بعض الأبنية في شرق العاصمة بعد حوالى ثماني ساعات على انقطاعه.

وقطع التيار الكهربائي عن كراكاس عند الساعة 16,50 (20,50 ت غ) في كل أحياء العاصمة والخدمات مثل المترو وإشارات المرور. واضطر آلاف الأشخاص عند مغادرتهم عملهم للسير كيلومترات للعودة إلى منازلهم.

وأثر انقطاع الكهرباء على نشاطات مطار سيمون بوليفار الدولي، حسب شبكات التواصل الاجتماعي.

وقطعت الخطوط الهاتفية والانترنت أيضا فجأة وكذلك توزيع المياه في المباني الذي يتم عبر مضخات كهربائية.

وانقطاع الكهربائي عادي في فنزويلا التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة إن لم تكن مزمنة في الغرب. لكنه نادر في كراكاس، خصوصا بهذا الحجم.

وباستثناء المباني المزودة بمولدات للكهرباء، غرقت المدينة التي تعد واحدة من الأخطر في العالم وتقفر عادة في المساء، في الظلام.

وقالت وزيرة الطاقة الكهربائية موتا دومينغيز “استهدفنا مجددا وهذه المرة بحرب الكهرباء”. وأضاف “هذه المرة هاجموا محطة توليد الكهرباء في غوري”، وهي الأكبر في البلاد.

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