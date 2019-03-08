مقاطعة سيدي يوسف تتعزز بمقر جديد للوقاية المدنية‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تم صباح يوم امس الخميس احداث مقر جديد للوقاية المدنية بمقاطعة سيدي يوسف، الذي اشرف عليه رئيس المقاطعة (اسماعيل.اومغاري) والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وباشا المنطقة وفعاليات من المجتمع المدني.

ويأتي احداث المقر الجديد للوقاية المدنية بمقاطعة سيدي يوسف، بعد سلسلة من المجهودات التي قام بها رئيس المقاطعة من اجل اقناع المسؤولين بالمدينة على ضرورة انشاء مقر للوقاية المدنية، وتوالي مطالب الساكنة منذ تعاقب عدة رؤساء على هرم مقاطعة سيدي يوسف، ليتم تجهيز المقر تجهيزات بمعدات مختلفة خاصة بالتدخل والإنقاذ إضافة إلى سيارة إسعاف حديثة وشاحنة خاصة بإطفاء الحرائق.

وقد خلف احداث المقر إرتياحا كبيرا لدى مختلف الشرائح الإجتماعية بمقاطعة سيدي يوسف والمناطق المجاورة، حيث يرتقب أن يمنح المقر خدمات متنوعة ويقدم إسعافات وتدخلات على مستوى النفوذ الترابي للمقاطعة، وهو الأمر الذي خلف إنشراحا كبيرا لدى المواطنين، الذين أضحوا يشعرون بقرب خدمات الوقاية المدنية منهم، إضافة إلى النتائج الإيجابية التي يرتقب أن يسفر عنها عمل المقر على مستوى عمليات الإنقاذ، إضافة إلى التدخلات أثناء الحرائق وحوادث السير.

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