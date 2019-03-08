هناء الشرادي.. أول طبيبة أنثى لفريق كرة قدم للذكور بالعالم العربي‎

هبة بريس – الدار البيضاء

بمناسبة اليوم العالمي للنساء و الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة ، نحتفي في هبة بريس كما في كل بقاع العالم بنساء وطننا ، نساء صنعن الحدث ، أبهرن العالم ، شكلن الاسثتناء ، نحتن لذواتهن أسماء بمداد من فخر و اعتزاز في سجلات التاريخ ، بعيدا عن التفاهة و الابتذال ، فاستحقين منا على الأقل كلمة ثناء و تقدير.

من بين هؤلاء النساء ، المتألقات المتميزات ، نذكر هناء الشرادي التي تعتبر أول طبيبة مغربية في المجال الرياضي تجلس في مقعد البدلاء لفريق ذكوري لكرة القدم و الطبيبة الرياضية الأولى عربيا التي تلج بمحفظتها الطبية لملاعب بطولات الأقسام الأولى المنقولة تلفزيا في قنوات عالمية.

الدكتورة هناء الشرادي التي تجر خلفها مسيرة مثقلة بالتجارب المهنية و تتمتع بكفاءة يشهد لها بها أعداء النجاح قبل الزملاء ، حيث اشتغلت في المستعجلات و الكثير من المستشفيات و لها أيضا عيادة خاصة قبل أن ترتبط بعقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

مسيرة الدكتورة هناء الشرادي وازاها أيضا الكثير من الاهتمام بالمجال الجمعوي بعدما أشرفت على التأطير و المتابعة الطبية للعديد من التظاهرات الرياضية و من أبرزها تلك المتعلقة بالرياضات الجبلية و التسلق بحكم عشقها الكبير لهذا النوع من التحديات و المغامرات.

و إلى جانب اهتماماتها الرياضية و الطبية ، ترأست الدكتورة هناء الشرادي الجمعية المغربية للمتبرعين بالدم و كذلك تقلدت مسؤولية هامة في الجمعية الوطنية لأطباء القطاع الرياضي ، لتختم مسيرتها الحافلة بالعطاء كطبيبة رئيسية لفريق الفتح الرياضي لكرة القدم و الممارس بالقسم الاحترافي الأول.

تقلدها لمنصب طبيبة رياضية لفريق رجالي جعل الأنظار تسلط على الدكتورة هناء الشرادي و التي لقيت ترحابا كبيرا من طرف كل مكونات فريق الفتح الرياضي خاصة أن الأخير يعتبر ناد مرجعي و احترافي بشكل كبير ، يعترف أولا و أخيرا بقيمة العمل المنجز بعيدا عن الجنس و الشكل و اللون و الديانة.

احترام كبير يطبع علاقة الدكتورة الشرادي بلاعبي فريق الفتح الرياضي و أطره التقنية و الإدارية و مسيريه ، خاصة أنها استطاعت و طيلة الفترة التي أشرفت على الأمور الطبية من دكة احتياط النادي الرباطي أن تفرض على كل المتداخلين احترام عملها قبل كل شيء ، مفندة كل تلك المعطيات المغلوطة التي كانت و ما تزال تهيمن على الفكر الذكوري في بعض الأحيان.

هناء الشرادي ، التي دخلت التاريخ من بابه الواسع كأول امرأة عربية تدخل أرضية ميدان كرة القدم لتعالج لاعبي فريق رجالي يمارس في بطولة احترافية ، و التي يقارنها الكثير من المتتبعين بطبيبة نادي تشيلسي الإنجليزي، استحقت أن تكون ضيفة على منبرنا في مناسبة نتمنى أن تدخل على كل نساء الوطن بالصحة و العافية و الراحة و التألق و مزيد من النجاحات.

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