مراكش .. إيقاف 734 شخصا من أجل مزاولة الإرشاد السياحي غير المرخص

هبة بريس

تمكنت الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر فبراير المنصرمين، من ايقاف 734 شخصا من أجل مزاولة الإرشاد السياحي غير المرخص.

وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش ، فقد تمكنت هذه الفرقة ، أيضا ، من ايقاف ثلاثة أشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جنايات وجنح مختلفة، و23 شخصا من أجل السرقة، وشخص واحد من أجل السرقة الموصوفة، وآخر من أجل محاولة السرقة، و7 أشخاص من أجل الاتهام بالسرقة.

كما شملت هذه العمليات توقيف 36 شخصا من أجل جرائم المخدرات، و60 شخصا من أجل جنحة السكر العلني البين، و6 أشخاص من أجل الضرب والجرح، و14 شخصا من أجل العنف والعنف المتبادل، و4 أشخاص من أجل حيازة أسلحة بيضاء في وضعيات مشبوهة، و272 شخصا من أجل لعب القمار، و76 شخصا من أجل التسول كما تم التحقق من هوية 1502 شخصا ، فضلا عن تقديم المساعدة ل 217 شخصا يعيشون حالة التشرد بإيوائهم بدار البر والإحسان و46 مختلا عقليا تمت إحالتهم على المؤسسة الصحية المختصة.

وتأتي هذه العمليات في إطار الاستراتيجية الأمنية التشاركية التي تبنتها الفرقة السياحية والتي انخرطت في تفعيلها مختلف التشكيلات الأمنية الفاعلة على مستوى القطاع السياحي بالمدينة الحمراء، من أجل توفير الأمن والأمان لزوار المدينة، المغاربة والأجانب كما هو الشأن بالنسبة للساكنة.

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