جمهور الجيش يطلق حملة لمساعدة مشجعة عسكرية مصابة بالسرطان

نُشر بتاريخ :  2019-03-08 - 11:35
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ادريس دحني – هبة سبور

أطلقت جماهير الجيش الملكي حملة من أجل دفع الإدارة للتكفل بعلاج مشجعة عسكرية تعاني من مرض السرطان , وتحتاج لدعم مادي ومعنوي , حيث طالبت المسؤلين بنقلها للمستشفى العسكري , أو رفع ثمن تذاكر المباريات المقبلة وتخصيص هذه الزيادة لمساعدة المشجعة .

وسبق لجماهير الجيش أن قامت بمبادرات مماثلة لمساعدة بعض المشجعين , في مبادرات تجسد روح التكافل والتضامن التي تسود جماهير الزعيم بصفة خاصة والجمهور المغربي بصفة عامة .

كما ينتظر أن تدخل بعض الجمعيات المساندة للزعيم على الخط من أجل توفير صناديق لجميع تبرعات الجماهير التي تريد مساعدة المشجعة المصابة بالسرطان في الرأس .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

هناء الشرادي.. أول طبيبة أنثى لفريق كرة قدم للذكور بالعالم العربي‎

هبة بريس – الدار البيضاء بمناسبة اليوم العالمي للنساء و الذي يصادف الثامن من مارس من…