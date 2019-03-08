جمهور الجيش يطلق حملة لمساعدة مشجعة عسكرية مصابة بالسرطان

ادريس دحني – هبة سبور

أطلقت جماهير الجيش الملكي حملة من أجل دفع الإدارة للتكفل بعلاج مشجعة عسكرية تعاني من مرض السرطان , وتحتاج لدعم مادي ومعنوي , حيث طالبت المسؤلين بنقلها للمستشفى العسكري , أو رفع ثمن تذاكر المباريات المقبلة وتخصيص هذه الزيادة لمساعدة المشجعة .

وسبق لجماهير الجيش أن قامت بمبادرات مماثلة لمساعدة بعض المشجعين , في مبادرات تجسد روح التكافل والتضامن التي تسود جماهير الزعيم بصفة خاصة والجمهور المغربي بصفة عامة .

كما ينتظر أن تدخل بعض الجمعيات المساندة للزعيم على الخط من أجل توفير صناديق لجميع تبرعات الجماهير التي تريد مساعدة المشجعة المصابة بالسرطان في الرأس .

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