وزارة الصحة: مشكل النقص في مادة الأنسولين كان ظرفيا

هبة بريس

أكدت وزارة الصحة أنها تقوم بتتبع تزويد السوق الوطنية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان وتسهيل ولوج المواطنين إليها بكل ربوع المملكة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ إثر نشر بعض المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي تعاليق وأخبارا حول عدم توفر الأدوية في المستشفيات العمومية وخاصة مادة الأنسولين. أن المشكل الخاص بعدم توافر هذه المادة كان ظرفيا نتيجة عدم وفاء الشركة الموردة بالتزاماتها بسبب إكراهات خارجية.

وقد تم تدارك هذا الأمر، يضيف البلاغ، بتسريع اقتناء هذه المادة الحيوية من مختبر آخر، حيث تم توزيعها بصفة مستعجلة على مختلف الأقاليم، مبرزا أنه تتم حاليا تلبية جميع الحاجيات من هذه المادة.

أما بالنسبة للمواد الصيدلية الأساسية، فقد شددت الوزارة على أنه يتم تزويد المستشفيات بصفة دورية باحتياجاتها الدوائية، باستثناء بعض الأدوية المتعلقة بعلاج السرطان، والتي تعرف “انقطاعا” على المستوى العالمي لأسباب مختلفة.

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