نعيمة حسني.. “بنت درب السلطان” أو الدكتورة التي وهبت حياتها لفقراء المغرب‎

هبة بريس – الدار البيضاء

بمناسبة اليوم العالمي للنساء و الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة ، نحتفي في هبة بريس كما في كل بقاع العالم بنساء وطننا ، نساء صنعن الحدث ، أبهرن العالم ، شكلن الاسثتناء ، نحتن لذواتهن أسماء بمداد من فخر و اعتزاز في سجلات التاريخ ، بعيدا عن التفاهة و الابتذال ، فاستحقين منا على الأقل كلمة ثناء و تقدير.

من بين هؤلاء النساء ، المتألقات المتميزات ، نذكر نعيمة حسني ، و بمجرد ذكر هذا الإسم أكيد سيعرفها الكثير من أبناء مدينة الدار البيضاء و فعالياتها الجمعوية و الحقوقية ، فضلا على الكثير من مرضاها الذين زاروها في عيادتها أو سبق لهم أن ألتقوها في مناسبة من المناسبات الكثيرة التي تحضرها.

الدكتورة نعيمة حسني ، المتخصصة في أمراض الكلي و الأمراض المزمنة و التي توجد عيادتها على مقربة من محطة الدار البيضاء المسافرين ، تعتبر من بين نساء المدينة الاقتصادية الأكثر حيوية و نشاطا بسبب مشاركاتها المكثفة في الأنشطة الخيرية و التضامنية و التي تجعلها تخصص الكثير من وقت أسرتها و عملها لمساعدة المعوزين و أبناء الطبقات الفقيرة من هذا الوطن.

الدكتورة نعيمة حسني و التي سبق و شغلت منصب رئيسة جمعية الدار البيضاء كاريان سنطرال بمنطقة درب السلطان فضلا على مهمات عديدة بمنظمات جمعوية و خيرية ، هاته الجمعية التي كان الراحل الحسن الثاني هو من اختار لها تلك التسمية لما تحمله من دلالات و رمزية.

تستيقظ الدكتورة نعيمة حسني كل صباح و هي تجيب على رسائلها الواردة و التي تجتمع غالبيتها في طلب مساعدة ما أو استشارة طبية مجانية أو رغبة في البحث عن العلاج ، لدرجة يصفها مقربون منها بالدكتورة التي وهبت وقتها الثمين لخدمة فقراء الوطن و مساعدتهم.

حسني الدكتورة و نعيمة المرأة ، المغربية التي تعتبر نموذجا و مثالا يحتذى به لنساء الوطن ، هاته السيدة التي يعشقها الصغير و يحترمها الكبير ، السيدة التي لا تفارقها الابتسامة و الكلمة الطيبة ، استحقت أن تكون ضيفة على منبرنا في مناسبة نتمنى أن تدخل على كل نساء الوطن بالصحة و العافية و الراحة و التألق و مزيد من النجاحات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0