زيارة عمل لحاكم “جاوا ” الاندونسية لجهة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يقوم حاكم مقاطعة “جاوا” الاندونسية بزيارة عمل لجهة سوس ماسة، خلال الاسبوع الجاري ، لتسريع تفعيل اتفاقية الموقعة منذ سنتين بين مجلس جهة سوس ماسة ومقاطعة جاوا.

وعلى إثر هذه الزيارة عقد حاكم جوا لقاء عمل مع مكتب مجلس الجهة للبحث في سبل تطوير وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقا، كما عقد لقاءات أخرى مع والي الجهة ورؤساء الهيئات المهنية ، بالإضافة إلى لقاءات بمجموعة من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

وانصبت هذه اللقاءات على تثمين الزيارة من طرف المسؤولين الجهويين و كذا البحث عن سبل تحريك وتفعيل الاتفاقية والتداول في عناصر يمكن أن تحقق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والمقاطعتين خاصة التبادل التجاري في قطاعات الصيد البحري والفلاحي والسياحة.

وكان مجلس الجهة قد وقع اتفاقية تفاهم مع محافظة “جاوا” الإندونيسية، يوم 18 أبريل 2017 على هامش معرض الفلاحة بمكناس، حيث وقع عن الجانب المغربي رئيس مجلس جهة سوس إبراهيم حافيدي وعن الجانب الإندونيسي محافظ محافظة “جاوا” أحمد هريوان.

وتهدف اتفاقية التفاهم بين جهة سوس ماسة ومحافظة “جاوا” الأندونيسية تفعيل سبل التعاون اللامركزي بين المنطقتين. وتروم ربط الشراكة والتعاون بين المنطقتين، وتشجيع التبادل والتعاون في قطاعات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصيد البحري والسياحة والمجال التجاري والاستثماري والثقافة والفنون.

ومن المنتظر، أن يقوم، اليوم الجمعة الثامن من مارس الجاري، حاكم جاوا بالقاء محاضرة بكلية الاقتصاد بايت ملول حول الاقتصاد الاندنوسي، كما سيقوم المسؤول ذاته بزيارات ميدانية لإحدى تعاونيات اركان وتعاونية تلفيف الحوامض.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أنه تقرر تبادل الزيارات بين الجهتين، حيث سيقوم وفد هام من مقاطعة جاوا بزيارة للجهة في شهر يوليوز المقبل، فيما تقرر ان يقوم وفد من جهة سوس ماسة بزيارة لاندونسيا في اكتوبر من السنة الجارية. كما تقرر أن تنكب لجنة تقنية تضم ممثلي الجهتين على تحضير اللقاء المقبل، وكذا العمل على تسريع تنزيل اتفاقية الشراكة بين الجانبين.

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