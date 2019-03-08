الحكم على المدير السابق لحملة ترامب بالسجن 47 شهرا

هبة بريس - وكالات

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 08 مارس، بالسّجن لمدّة47 شهرا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والإحتيال المصرفي.

ويُعتبر الحكم الصادر بحقّ مانافورت، الذي يبلغ 70 عاماً، أقلّ بكثير مما كان متوقعا في ضوء ما أوصى به المدعون العامون بعقوبة تتراوح بين 19.5 عاما ونصف و24 عاما.

وقال القاضي تي. إس. إيليس الذي حدّد عقوبة السّجن على مانافورت بـ47 شهراً في محكمة اتّحادية بفرجينيا، إنّ “مانافورت ارتكب جرائم خطرة “.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أمر القاضي مانافورت أيضا بدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، مكتفيا بأدنى حد موصى به للغرامة ويتراوح بين 50 ألف و24 مليون دولار.

ومانافورت هو أحد سبعة شركاء أو مستشارين سابقين لترامب اتُهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

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