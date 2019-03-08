عموتة مطلوب في دوري خليجي

هبة سبور

رشح فريق الريان القطري، اسم الإطار الوطني حسين عموتة، لتدريب الفريق وذلك بعد استقالة مدرب الفريق، التركي بولنت أويغون، لتوالي النتائج السلبية والهزائم.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة الشرق القطرية، أن إدارة الريان القطري، تعتزم الاستفادة من خدمات المدرب المغربي، ومهاراته وتقنياته بتقديم عرض رسمي له، للمضي قدما بالفريق فيما تبقى من مباريات سيخوضها بعد خيبة أمل كبيرة.

للإشارة، فقد عيّنت إدارة فريق الريان القطري، البرازيلي سوزا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم في نادي الريان خلفاً للتركي أويجون بولنت مؤقتا إلى حين التعاقد مع المغربي.

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