بنعتيق يستقبل رئيس الحزب الإشتراكي البلجيكي

هبة بريس ـ الرباط

استقبل السيد عبد الكريم ابنو عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم الخميس 7 مارس 2019 السيد Élio Di Rupo، الوزير الأول البلجيكي السابق، رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي، مرفوقا بالسفير البلجيكي بالرباط و بعض الكفاءات البلجيكية من أصول مغربية.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وخاصة المرتبطة بدور الكفاءات المغربية-البلجيكية وتعبئتها للمساهمة في الأوراش التنموية بالمغرب، وكيفية تحسين التعاون والشراكة مع فعاليات المجتمع المدني لمغاربة بلجيكا، والنهوض بأوضاع الشباب من مغاربة العالم بهذا البلد.

ويأتي هذا اللقاء أسابيع قليلة قبيل انعقاد المنتدى الأول للكفاءات المغربية البلجيكية (22 مارس 2019 بالرباط).

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