خورخي..الحصار ضد نظام نيكولاس مادورو سيساهم في “بلوغ هدف تنظيم انتخابات”

هبة بريس ـ و م ع

ذكر وزير الخارجية الأرجنتيني، خورخي فاوري أن الحصار السياسي والديبلوماسي ضد نظام نيكولاس مادورو سيساهم في “بلوغ هدف تنظيم انتخابات” في آجال معقول بفنزويلا.

ونقلت وكالة “تيلام” الإخبارية عن فاوري قوله في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية المحلية إن “الحصار السياسي والديبلوماسي ضد نظام مادورو سيساهم في بلوغ هدف تنظيم انتخابات” في آجال معقولة من أجل استعادة الديمقراطية” بالبلد الكاريبي.

وأضاف أن القضية الفنزويلية تهم مختلف بلدان المنطقة ومختلف الحكومات التي تتشكل منها مجموعة ليما فضلا عن عدد آخر من دول العالم، مضيفا ان مختلف هذه الدول قد “أعربت عن رغبتها في أن تستعيد فنزويلا ديمقراطيتها”.

وأوضح المسؤول الأرجنتيني أن الأمر يتعلق “بعمل تم على مستوى الأرجنتين القيام به منذ بداية عهد حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري”، مضيفا أن هذه “المهمة شهدت تطورات كبيرة بفنزويلا الأسبوع الماضي”.

وأفاد بأن الأرجنتين تستقبل منذ ثلاث سنوات جالية فنزويلية تناهز 150 الف شخص.

يذكر أنه في 23 فبراير الماضي، عرقلت القوات المسلحة الفنزويلية إدخال المساعدات الانسانية التي أشرفت عليها المعارضة وأغلقت حدود فنزويلا مع البرازيل وكولومبيا.

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