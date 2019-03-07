سكّال : جهة الرباط قطب صناعي صاعد و نحتاج لتظافر الجهود

هبة بريس- الرباط

قال “عبدالصمد سكال” رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، أن الجهة التي يترأسها تتميز بمؤهلات مهمة، تجعلها تتبوأ الرتبة الأولى في “الإدارة والحماية الاجتماعية والإنتاج الفلاحي”، والرتبة الثانية في النقل والمواصلات وقطاع البناء والأشغال العمومية والتربية والصحة، كما أن الجهة يقول عبد الصمد سكال تعد قطبا صناعيا صاعدا، جاء ذلك في لقاء عقد اليوم الخميس 7 مارس 2019 شكل فرصة بالعاصمة الرباط.

هذه الإمكانيات يؤكد رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، تسمح للجهة بتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة بتظافر جهود جميع المتدخلين والتغلب على الصعوبات ومواجهة الإشكاليات المطروحة سيما ما يتعلق بالبطالة وتشغيل الشباب.

وفي هذا السياق، ذكر عبد الصمد سكال بأنه خلال عملية إعداد برنامج التنمية الجهوية تم استحضار هذه المؤهلات حيث أنه في ضوء الصلاحيات والاخْتصاصات التي خولها القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات تم تعزيز الدور التنموي للجهة، حيث أعطى مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أهَمية خاصة لقضايا التشغيل والتكوين في بَرْنامج التنمية الجهوية الذي – واعتبارا للتجربة الأولى للجهوية بصيغتها الجديدة – تم التركيز فيه على التدخل إلى جانب باقي الشركاء المؤسساتيين للجهة بشكل مُتَكامل مع البرامج الحكومية بمختلف المجالات.

وفي سياق متصل، قدم عبد الصمد سكال أمثلة على البرامج التي ينجزها مجلس الجهة من بينها، برنامج تكوين الشباب غير الحاصلين على ديبلومات، من خلال اتفاقيتي شراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتمويل ذاتي من مجلس الجهة يقدر65 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الاتفاقية الأولى التي استهدفت تكوين ألفي (2000) شاب وشاب في المرحلة الأولى تمكنوا من ولوج سوق الشغل بنسبة 80 بالمائة بالإضافة إلى تقديم دعم لحاملي المشاريع .

ويعد هذا البرنامج من البرامج النوعية التي أطلقها مجلس الجهة وبعدما لقيت نسخته الأولى نجاحا كبيرا تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش للتشغيل والكفاءات، من أجل تكوين ستة آلاف (6000) شاب وشابة ودعم ألف وخمسمائة (1500) حاملا للمشاريع مع إضافة منحة الدعم من خمسة ألف درهم إلى عشرة ألف درهم.

ذكر عبد الصمد سكال في ذات اللقاء بالمحاور الاستراتيجية الثلاثا التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية من بينها المحور الاقتصادي يروم دعم الابتكار وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وتعزيز القطاعات المنتجة للثروة وتعزيز التنمية المقاولاتية بمختلف أشكالها الكبرى و المتوسطة و الصغيرة.

إلى ذلك، لم يفت السيد عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة المطالبة في هذا اللقاء الذي حضره السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، (مُطَالبة) الحكومة بنقل الاختصاصات إلى الجهات، سيما ما يتعلق بالتكوين المهني، مقترحا إنشاء 12 مؤسسة للتكوين المهني و إنعاش الشغل على مستوى 12 جهة بالمملكة.

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