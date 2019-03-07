رئيس جماعة بتطوان يشارك أساتذة التعاقد معتصمهم الجهوي

اس.بويعقوبي - هبة بريس

شارك المنتصر أمغوز رئيس جماعة “متيوة” التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ، الأساتذة المتعاقدين معتصمهم الجهوي بمدينة تطوان حسب ماكشف عنه امغوز في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” .

ونشر رئيس الجماعة صورة له رفقة عدد من اساتذة التعاقد بالمعتصم الجهوي الذي يخوضونه لليوم الثاني على التوالي بعد مسيرة الأمس التي جابت شوارع مدينة تطوان للمطالبة بادماجهم في الوظيفة العمومية ، حيث كتب امغوز :”من داخل المعتصم الجهوي كل التضامن مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “.

وعاينت “هبة بريس” أمس المسيرة الحاشدة التي نظمت وسط إنزال أمني كبير، حيث شارك فيها المئات الأساتذة ممثلين عن مختلف أقاليم جهة طنحة تطوان الحسيمة ،والذين عبروا عن رفضهم لصيغة التعاقد الذي فرض عليهم، واعتبروا أن ملاحق العقود ستجهز على حقهم في الإدماج وستجعلهم رهينة مزاجية مسؤولي الأكاديميات والمديريات الإقليمية للتعليم.

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