الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يعلن عن برنامج نضالي تصعيدي

هبة بريس ـ الرباط

اعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، في بيان توصلت ” هبة بريس بنسخة منه ” عن” برنامج نضالي تصعيدي طيلة شهر مارس 2019، بدءا بحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل ، من 4 مارس إلى غاية 14 مارس 2019 وإضــراب وطنــي في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية يوم الخميس 14 مارس 2019 ، وختاما بمسيـــرة وطنيــة بالربــــاط يوم الأحد 17 مارس 2019″

واضاف البيان، ان “الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، ويستغرب من الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات”، ويتجلى ذلك ـ حسب المصدر ـ “فيما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان”.

ويحذر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، في ذات البلاغ ” الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة اتجاه ما يعانيه أبناؤه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب”، اضافة الى ملفهم المطلبي الذي توصل به جميع الجهات المعنية.

وطالب الاتحاد العام الوطني للدكاترة، “جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يناشد الأخوة والأخوات الدكاترة/ات، عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا البرنامج النضالي التصعيدي، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية”. يقول البيان.

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