البوشتاوي بعد منحه اللجوء : سأواصل الدفاع عن الحقوق والحريات

هبة بريس - رضى لكبير

منحت السلطات الفرنسية بصفة رسمية الناشط الحقوقي وأبرز أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، اللجوء السياسي رفقة زوجته وثلاثة أبناءه من أجل العيش فوق التراب الفرنسي، وذلك يوم 13 من الشهر الماضي.

وكان عبد الصادق البوشتاوي، قد غادر التراب الوطني خلال شهر مارس من السنة الماضية، عقب إدانته بالسجن النافذ لمدة سنتين بتهم تتعلق ب ”إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها“.

وفي تصريح لجريدة هبة بريس الإلكترونية كشف عبد الصادق البوشتاوي، بأنه سواصل الدفاع عن الحقوق والحريات وذلك عن طريق الترافع أمام المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو تلك التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف عبد الصادق البوشتاوي، بأن ملف الريف آن الأوان لنقله إلى المستوى الأممي والدولي ووهو ما سيعمل على فعله من خلال تقديم الشكايات أمام لجن حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك من خلال تفعيل الأليات الدولية لحقوق الإنسان وفقا للمواثيق الدولية.

واسترسل، بأنه سيعمل على التصدي للمقاربة الأمنية المتبعة ولسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تستهدف كل من يطالب بحقوقه المشروعة أو يعبر عن رأيه بشكل مستقل وموضوعي.

وزاد البوشتاوي موضحا بأن إتصالات مع منظمات دولية ومنها أمريكية مثل منظمة المحامين الأمريكيين الكبار senior lawyers بانيويورك، أقنعها بإيفاد مراقبين دوليين لحضور محاكمات معتقلي الحراك والصحفي المهداوي بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء والتي بدأت لجلسة 5/3/2019 حيث أوفدوا محامية حضرت من تونس لمراقبة المحاكمة وهناك اتصالات لحضور محامين أميركيين كبار في الجلسات المقبلة لمراقبة المحاكمة وإعداد تقارير حول ملف معتقلي الحراك ستسلم للوزارةالخارجية الأمريكية والإتحاد الأروبي .

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