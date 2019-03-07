الدكتور “اصباغي جلال” مندوبا إقليميا لوزارة الصحة بالجديدة

احمد مصباح ـ هبة بريس

بحضور الدكتورة نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية لوزارة الصحة العمومية بجهة الدارالبيضاء–سطات، والدكتور رضوان بوسافي، رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بإقليم الجديدة، والدكتور محمد رضا، مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، والأنصاري محمد، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والإقتصادية، وأطر طبية وشبه طبية وإدارية، جرى، اليوم الخميس 07 مارس 2019، بقاعة الاجتماعات بمندوبية وزارة الصحة بعاصمة دكالة، حفل تنصيب الدكتور اصباغي جلال، المندوب الاقليمي الجديد لوزارة الصحة.

هذا، وتميز حفل التنصيب بكلمة المديرة الجهوية للصحة، التي اشادت بخصال المندوب الإقليمي الجديد، الذي حظي بثقة خاصة من وزير الصحة، مؤكدة على مكانة إقليم الجديدة في الخريطة الصحية للمملكة، وأهمية الأطر الصحية المشتغلة بها، والتي تتميز بكفاءاتها المهنية، وبتفانيها في العمل وأداء الواجب.

.وفي معرض الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، شدد للمندوب الجديد، الدكتور اصباغي جلال، على عزمه وتصميمه على الاستمرار ومواصلة تنزيل استراتيجية وزارة الصحة بإقليم الجديدة، في اطار الرقي بجودة الخدمات الصحية، وتقريبها من الممواطنين، خدمة لهم، وذلك بتنسيق مشترك مع مختلف الفرقاء من اطباء وممرضين وإداريين، وباقي المتدخلين في القطاع، من سلطات ومجتمع مدني.

إلى ذلك، فإن مندوب الصحة الجديد، اصناعي جلال، ليس غريبا عن إقليم الجديدة. فقد اشتغل حوالي عقد من الزمن (10 سنوات) مديرا لمستشفى القرب بمدينة أزمور، وكان ينتهج العمل الميداني في إطار سياسة القرب، خدمة للساكنة، التي كانت تربطه بها، وبالمجتمع المدني بمختلف مكوناته، علاقات طيبة.

وعلمت الجريدة أن محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، استقبل في مكاتبه بعمالة إقليم الجديدة، الدكتور اصباغي جلال، المندوب الجديد لوزارة الصحة بالإقليم.

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