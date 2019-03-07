الرباط تكشف موقفها من احتجاجات الجزائر الرافضة لبوتفليقة

هبة بريس ـ الرباط

بعد صمت دام ثلاثة أسابيع منذ انطلاق الحراك الشعبي بالجزائر الرافض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، خرج المغرب عن صمته وكشف عن موقفه الرسمي حيال الاحتجاجات.

وفي أول تعليق من مسؤول رسمي رفضت الرباط التعليق على الحراك الشعبي بالجزائر الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية للناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، والتي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

وقال الخلفي ردا على تساؤلات الصحفيين بشأن موقف المغرب مما يجري بالجزائر: “لن أجيب عن هذا السؤال”.

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