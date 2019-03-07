حكومة العثماني ترفض التعليق على محاكمة 4 صحفيين

نُشر بتاريخ :  2019-03-07 - 17:33
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هبة بريس ـ الرباط

رفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على محاكمة 4 صحفيين في قضية نشر أخبار صحيحة حول اجتماعات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بصناديق التقاعد.

وقال الخلفي في ندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه لا يعلق على الملفات المعروضة على القضاء.

ويتابع في القضية، اضافة الى مسشار برلماني، 4 صحفيين هم محمد أحداد، عبد الحلق بلشكر، كوثر زكي، عبد الاله ساخير، بتهمة تسريب معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وإفشاء السر مهني، في دعوة قضائية حركها ضدهم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنمشاش وزميله في الحزب عبد العزيز بنعزوز.

 

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