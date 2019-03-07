لأول مرة.. الجامعة تعلن عن توقيف 5 حكام بسبب الأخطاء

هبة بريس

اجتمعت اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء 27 فبراير 2019.

واستنادا إلى تقارير المقيميين، ومعاينة وتحليل بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي عرفتها بعض المباريات وإبداء الرأي بخصوصها من طرف المديرية الوطنية للتحكيم. وبعد تحديد المسؤوليات واستنادا إلى سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية، تقرر ما يلي:

▪ توقيف الحكم الداكي الرداد، لمدة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة الوداد الرياضي ضد الفتح الرياضي.

▪ توقيف الحكم الرحماني حسن، لمدة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة الوداد الفاسي ضد المغرب الفاسي.

▪ توقيف الحكم نورالدين إبراهيم، لمدة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة اتحاد طنجة ضد مولودية وجدة.

▪ توقيف الحكم انحييح محمد، لمدة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة يوسفية برشيد ضد الفتح الرياضي.

▪ توقيف الحكم الفارق حمزة، لمدة مباراتين، على خلفية اتخاذه لقرار خاطئ أثر على نتيجة مباراة المغرب التطواني ضد الجمعية الرياضية للجيش الملكي.

وقررت اللجنة أنه بعد استنفاذ مدة التوقيف، سيستأنف الحكام المعنيون بالأمر نشاطهم بداية من الدرجة الدنيا.

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