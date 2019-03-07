الرئيس الموريتاني يعلن رسميا مساندته لترشح وزير الدفاع للانتخابات الرئاسية

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء 07 مارس، رسميا، أنه يساند ترشح وزير الدفاع الحالي، محمد ولد الشيخ محمد أحمد (ولد الغزواني)، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ولد عبد العزيز، في معرض رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان يدعم ترشح ولد الغزواني لهذه الانتخابات، عقب اجتماع للجنة تسيير الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، عقدته في مقر الحزب بنواكشوط، “هناك مترشح هو وزير الدفاع، نحن نسانده، ويسانده الحزب والحكومة، كما تسانده فئات عريضة من الشعب الموريتاني”.

ونفى ولد عبد العزيز أن يكون هو من “رشح” ولد الغزواني لخوض الانتخابات الرئاسية، قائلا “هناك مواطن موريتاني، هو وزير حاليا، قرر أن يترشح، وساندناه لعدة أسباب”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول هذه الأسباب.

وأضاف أنه “مواطن حر ترشح للرئاسة وأنا أسانده، وكل من يأتمر بأوامري يسانده”. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس الموريتاني بشكل رسمي مساندته لترشح ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المرتقبة في منتصف العام الجاري.

وكان ولد الغزواني قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، بنواكشوط، عن ترشحه لخوض هذه الانتخابات.

وقال في خطاب ألقاه خلال حفل أقيم بملعب شيخا ولد بيديا، وسط العاصمة، بحضور أعداد غفيرة من الموريتانيين، “إيمانا مني بضرورة رفع التحديات الماثلة ومواجهة المخاطر المحدقة، قررت الترشح لنيل ثقتكم في الانتخابات الرئاسية القادمة”.

يذكر أن آخر انتخابات رئاسية بموريتانيا كانت قد جرت في العام 2014، وفاز بها الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، لولاية ثانية وأخيرة.

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