العثماني: الحكومة واعية ومصرة على تطوير وتقوية جل البرامج الموجهة للنساء

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخميس 07 مارس بالرباط، أن الحكومة واعية ومصرة على تطوير وتقوية جل البرامج الموجهة للنساء، معربا عن استعدادها “لدعمها حالا ومستقبلا”.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني عبر مجددا، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة التي خصصها لتهنئة المرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، “وتقديم التحية لها أينما كان موقعها واهتمامها”، عن تقديره للمرأة المغربية التي “برهنت عبر قرون عن كفاءاتها في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية والعلمية”.

وأشار في هذا الصدد إلى التقرير الأخير لمنظمة اليونيسكو الذي أثبت حضور المرأة في البحث العلمي، كما أشاد بدورها كفاعلة سياسية ومقاولة وموظفة وطبيبة وممرضة ومحامية وغيرها من المهن.

وبصفة خاصة، أشاد رئيس الحكومة بالمرأة التي تشتغل في القرى والمناطق النائية والتي تنخرط في التعاونيات بقوة، قائلا “رغم صعوبات الظروف، فإنها تعمل وتكد وتشتغل وتتحدى، واليوم سنناقش مشروع القانون الخاص بالصناعة التقليدية والصناع التقليديين، الذي يهم المرأة الصانعة التقليدية أيضا، علما أن عدد النساء في التعاونيات يزداد باستمرار، وأثبتت المرأة فاعليتها وإبداعها في هذا المجال”.

وبعد إبراز ما قامت به الحكومة من إصلاحات لمساعدة المرأة على الانخراط بقوة أكبر في مختلف الميادين، تطرق رئيس الحكومة إلى عدد من القوانين التي طال انتظارها رغم أهميتها بالنسبة للمرأة، مذكرا على سبيل المثال بمشروع القانون المرتبط بالأراضي السلالية، الذي صادقت عليه الحكومة أخيرا، والذي يعطي لأول مرة المرأة، وبعد انتظار قرن من الزمن، حق الاستفادة من هذا النوع من الأراضي.

واعتبر السيد العثماني أن هذا يشكل “تطورا مهما، وتجسيدا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”، مذكرا بعدد من الإجراءات المتخذة لفائدة المرأة، خصوصا التي تعيش في المناطق النائية والهشة.

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