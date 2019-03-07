مجزرة عائلية تصدم اسطنبول .. شخص يقتل 5 أشخاص

هبة بريس - وكالات

صدمت مدينة اسطنبول التركية صباح اليوم الخميس بمجزرة مروعة، حيث أقدم مواطن تم الإفراج عنه مؤخرا من السجن على قتل 5 أشخاص بينهم نجلان له.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن التركي شناسي غوركان قتل 5 أشخاص في 3 أماكن مختلفة من اسطنبول، ومن بين القتلى نجلاه اللذان كان يقيم معهما في منطقة إسينيورت، أحدهما غوكمان 16 عاما والآخر غوكسال 21 عاما.

أما باقي ضحايا المجزرة فهم شقيق القاتل، علي خان وابنه إيردال، بالإضافة إلى أخيه الآخر، مهندس غوركان.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن دوافع جرائم القتل المتتالية التي ارتكبها قوركان اليوم لم تعرف بعد.

وسبق أن أفرجت السلطات التركية عن غوركان منذ حوالي سنة بعد أن أمضى 16 عاما في السجن، إثر إدانته بجريمة قتل شقيقين له على خلفية خلاف مالي.

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