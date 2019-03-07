جماهير الجيش تواصل تألقها عالميا وتحتل الصف الثاني

ادريس دحني – هبة سبور

احتلت احتفالية جمهور الجيش الملكي، خلال المباراة التي جمعت الفريق بضيفه الرجاء البيضاوي برسم الجولة ال19، من البطولة الاحترافية المغربية، المركز الثاني عالميا.

وحسب قناة “أولتراس وورلد” على “يوتوب”، المتخصصة في تقييم احتفالات جماهير الفرق الكروية، فقد تبوأت احتفالية أنصار “الزعيم” في الرجاء البيضاوي، الرتبة الثانية عالميا ضمن أفضل 10 جماهير شملها التصنيف .

وجاءت في المركز الأول، احتفالية جماهير ريد ستار، خلال المواجهة التي جمعت فريقهم بارتيزان .

وكانت جماهير “العساكر” قد ألهبت مدرجات مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خلال المباراة التي فاز بها الجيش بهدفين مقابل هدف على حساب الرجاء بكاركاج عالمي هو الأول على الصعيد الوطني , كما شمل تقرير القناة المتخصصة في تصنيف الجماهير احتفالية الجماهير وتشجيعها للفريق قبل مباراة برشيد والتي حرم الفريق العسكري فيها من جماهيره بسبب عقوبة الجامعة .

ويعرف الجيش في الفترة الأخيرة، يقظة على مستوى النتائج، بعد تولي الإسباني كارلوس ألوس، مسؤولية قيادة الجهاز الفني للفريق، حيث تمكن من الفوز في اربع مباريات متتالية أمام الدفاع الجديدي وشباب الحسيمة وحسنية أكادير والرجاء البيضاوي قبل أن يسقط على أرضه أمام برشيد .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0