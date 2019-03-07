“الأغلبية” تؤكد على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ وضمان استمرار العملية التعليمية

هبة بريس - الرباط

أكدت الأغلبية الحكومية، على أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه البلاد باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وذكرت الأغلبية الحكومية في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي، أمس الاربعاء، أنه “بقدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.”.

من جهة أخرى، دعت أحزابُ الأغلبية، عبر ذات البلاغ، الحكومةَ إلى تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني؛

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0