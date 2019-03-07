التجمعي ” الغازي” يدعو لاجتماع مستعجل بخصوص تطورات الرعي الجائر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا النائب البرلماني، عبدالله غازي ، تحت اشراف رئيس فريق التجمع الدستوري، إلى عقد إجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكن و سياسية المدينة ، لمدارسة تطورات واعتداءات الرحل على الأشخاص والممتلكات على إثر الأحداث التي عرفتها جماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنیت.

وقال غازي، في مراسلته، أن مجموعة من مناطق بجهة سوس، وعلى رأسها جماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنيت، شهدت أحدات مؤسفة والمتمثلة في الاعتداءات المتوالية للرعاة الرحل على الساكنة المحلية من خلال نهب ممتلكاتهم واستباحة مزروعاتهم بل وصل بهم الحد إلى الاعتداءات الجسدية واختطاف أحد أبناء المنطقة وتعذيبه .

وطلب عبدالله غازي، برلماني ، عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، رئيس اللجنة الداخلية والجماعات الترابية السكن سياسية المدينة بمجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل، قصد تدارس هذا الاشكال وايجاد حلول مناسبة للحد من تكرار مثل هذه الأحداث، مع العمل على تطبيق مقتضيات القانون الجاري به العمل في مثل هذه الوقائع يضيف البرلماني .

وفي نفس السياق، راسل الاستقلالي رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة ” علي قيوح ” وزير الداخلية ووزير الفلاحة، نبه من خلالها التطورات الاخيرة في اعتداءات الرعاة الرحل على المزارعين واتلاف حقولهم بجماعة اربعاء الساحل يوم الخامس من مارس الجاري، وطالب قيوح من الوزارتين العمل على اتخاد اجراءات عملية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاحداث وحماية ممتلكات الفلاحين في تلك المناطق المتضررة.

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