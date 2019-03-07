قيادي تجمعي يتهم الشوباني بالتطاول على الاختصاصات الديبلوماسية الملكية

هبة بريس - الرباط

على إثر التصريحات الي ادلى بها السيد الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، والتي أكد من خلالها انه استقبل السفير الصيني، واتفق معه على تنظيم ندوة دبلوماسية كبرى بحضور وفد دبلوماسي صيني كبير لإحياء طريق الحرير، وطريق سجلماسة التجاري التي تربط الصين والمغرب بالبلدان الافريقية.

عبر سعيد شباعتو، عضو مجلس جهة درعة تافيلالت، والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، عن تنديده بماوصفه ب”تطاول رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني على الاختصاصات الملكية الديبلوماسية.”

واعتبر اشباعتو، ان المجال الدبلوماسي ليس من اختصاصات رؤساء الجهات، بل هو من اختصاصات جلالة الملك بمقتضى المادة 55 من الدستور.

وأكد القيادي التمجعي في توضيح توصلت هبة بريس بنسخة عنه، على أن أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت أبرياء من ادعاءات رئيس الجهة الذي يحاول ادخالهم في هذا الموضوع.

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