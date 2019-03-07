قيادي تجمعي يتهم الشوباني بالتطاول على الاختصاصات الديبلوماسية الملكية

نُشر بتاريخ :  2019-03-07 - 12:48
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - الرباط

على إثر التصريحات الي ادلى بها السيد الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، والتي أكد من خلالها انه استقبل السفير الصيني، واتفق معه على تنظيم ندوة دبلوماسية كبرى بحضور وفد دبلوماسي صيني كبير لإحياء طريق الحرير، وطريق سجلماسة التجاري التي تربط الصين والمغرب بالبلدان الافريقية.

عبر سعيد شباعتو، عضو مجلس جهة درعة تافيلالت، والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، عن تنديده بماوصفه ب”تطاول رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني على الاختصاصات الملكية الديبلوماسية.”

واعتبر اشباعتو، ان المجال الدبلوماسي ليس من اختصاصات رؤساء الجهات، بل هو من اختصاصات جلالة الملك بمقتضى المادة 55 من الدستور.

وأكد القيادي التمجعي في توضيح توصلت هبة بريس بنسخة عنه، على أن أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت أبرياء من ادعاءات رئيس الجهة الذي يحاول ادخالهم في هذا الموضوع.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

“الأغلبية” تؤكد على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ وضمان استمرار العملية التعليمية

أكدت الأغلبية الحكومية، على أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه البلاد باعتماد جهوية مت…