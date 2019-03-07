“سيتي كلوب” تحتفل بالمرأة بطريقتها الخاصة‎

هبة بريس

تنظم مجموعة سيتي كلوب رائد النوادي الرياضية بالمغرب، 3 أيام هي أولى من نوعها.

في البرنامج، ستقدم أزيد من من 10000 راقصة شرقية في 32 ناديًا التابعة المجموعة من 8 إلى مارس عروضا شيقة، من أجل أجواء رائعة على إيقاعات النوتات الشرقية، وطريقة أصلية من قبل مجموعة نوادي سيتي كلوب للاحتفال باليوم العالمي للمرأة والاحتفال بالنساء بطريقتها الخاصة. وسيكون هذا الاحتفاء رقما قياسيا عالميا.هذا العام، يتميز يوم المرأة بالبهجة والخفة والمزاج الجيد والرقص والموسيقى. ولن يكون الاحتفال بالمرأة مقتصرا على يوم واحد بل 3 أيام، سيتم تخصيصها لهذا الغرض من خلال نوادي المجموعة الـ32 في العديد من مدن المملكة.

حدث مجاني لأي امرأة ترغب في التفاعل والاستمتاع رفقة الراقصات المحترفات على أنغام الموسيقى الشرقية. سيقدم رائد عالم الرياضة واللياقة للمرأة لحظة خالدة في جو ودي وفريد من نوعه، فرصة مثالية لمشاركة وتقاسم لحظة من الفرح والإيقاعات.

وللتذكير، فإن مجموعة سيتي كلوب قد شرعت في تحول استراتيجي جديد بداية من 1 يونيو من العام الماضي. حيث تم إجراء تغييرات كبيرة، فقد قامت العديد من النوادي في المجموعة بتغييرات كبيرة وشهدت حظيرة الآليات الخاصة بها وتم تجديد جدرانها.

ولم تتوقف شبكة الأندية في النمو، واحتضنت مدن جديدة في جميع أنحاء المملكة مراكزها الأولى، ويتعلق الأمر بمدن الجديدة، وطنجة أو مدينة أكادير التي تتوفر حاليا على ناديين كبيرين افتتحت أبوابهما في نفس الوقت.

وفضلاً عن هذه التغييرات، مكنت الشراكة الجديدة LesMills الموقعة من الرفع أكثر من مستوى المدربين التابعين للمجموعة حيث أن أكثر من 90 مدربًا لدى مجموعة City Club تابعوا تدريبًا صارمًا ما سمح لهم من الحصول في نهاية المطاف على التأهل كمدربين LesMills وذلك من أجل ضمان استفادة أكبر لزبناء المجموعة.

نقطة تحول للمجموعة، والتي شهدت دخول مستثمرين جدد في رأسمالها. تغيير استراتيجي سيؤدي في النهاية إلى رفع عدد المراكز إلى 120 مركزًا في نهاية هذا العام، ومن ثم البدء في خطة تطوير استثنائية للسنوات الثلاث المقبلة.

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