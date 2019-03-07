قائمة لاعبي الوداد الذين سافرو إلى الكوت ديفوار

هبة سبور

وصلت اليوم الخميس بعثة فريق الوداد الرياضي إلى العاصمة الايفوارية أبيدجان قادمة من مطار محمد الخامس إستعدادا لمباراة أسيك ميموزا الإيفواري ،وذلك برسم الجولة الخامسة لدور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم .

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الإنتصار في هذه المباراة من أجل حجز مقعد في ربع النهائي حيت يتصدر ترتيب المجموعة الأولى ب 7 نقاط مناصفة مع ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي.

وفيما يلي قائمة الفريق الأحمر التي سافرت إلى الكوت ديفوار

“رضا التكناوتي، بدر الدين بنعاشور، بدر كادارين، عبد اللطيف نوصير، أيوب عملود، الشيخ كومارا، صلاح الدين السعيدي، أشرف داري، يحيى جبران، وليد الكرتي ، محمد أوناجم، أيمن الحسوني، وحمزة الواسطي، وميشيل باباتوندي ، أمين تيغزوي، إسماعيل الحداد، زهير المترجي، جابرييل أوكوتشوكو، إبراهيم النقاش”.

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