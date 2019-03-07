قائمة لاعبي الوداد الذين سافرو إلى الكوت ديفوار

نُشر بتاريخ :  2019-03-07 - 12:35
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور

وصلت اليوم الخميس بعثة فريق الوداد الرياضي إلى العاصمة الايفوارية أبيدجان قادمة من مطار محمد الخامس إستعدادا لمباراة أسيك ميموزا الإيفواري ،وذلك برسم الجولة الخامسة لدور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم .

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الإنتصار في هذه المباراة من أجل حجز مقعد في ربع النهائي حيت يتصدر ترتيب المجموعة الأولى ب 7 نقاط مناصفة مع ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي.

وفيما يلي قائمة الفريق الأحمر التي سافرت إلى الكوت ديفوار

“رضا التكناوتي، بدر الدين بنعاشور، بدر كادارين، عبد اللطيف نوصير، أيوب عملود، الشيخ كومارا، صلاح الدين السعيدي، أشرف داري، يحيى جبران، وليد الكرتي ، محمد أوناجم، أيمن الحسوني، وحمزة الواسطي، وميشيل باباتوندي ، أمين تيغزوي، إسماعيل الحداد، زهير المترجي، جابرييل أوكوتشوكو، إبراهيم النقاش”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

جماهير الجيش تواصل تألقها عالميا وتحتل الصف الثاني

ادريس دحني – هبة سبور احتلت احتفالية جمهور الجيش الملكي، خلال المباراة التي جمعت الف…