فرنسا.. مصرع أم وابنتيها جراء سقوط غصن كبير على سيارتهم

هبة بريس - وكالات

لقيت أم وابنتاها البالغتان من العمر 12 و 16 عاما مصرعهن، أمس الأربعاء بتشانتيس في إيزير بمنطقة أوفيرني-رون-أل، جراء سقوط غصن كبير على سيارتهم نجم على الأرجح عن الرياح القوية التي هبت على المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أربعة أشخاص كانوا على متن السيارة، هم الضحايا الثلاث؛ من بينهم الأم البالغة من العمر 41 عاما، بالإضافة إلى الأب البالغ من العمر 44 عاما، مضيفة أن هذا الأخير الوحيد الذي نجا من الحادث الذي جرى قبل الساعة التاسعة.

وأضاف المصدر ذاته أن المسعفين الذين وصلوا إلى مكان الحادث لم يتمكنوا من انقاذ الأم وابنتيها اللواتي لقين حتفهن نتيجة نوبة قلبية تنفسية، فيما تم نقل الأب الذي كان يقود السيارة وقت الحادث، إلى مستشفى جامعة غرينوبل على وجه السرعة. وتم تصنيف عدة مناطق في فرنسا، مساء أمس الأربعاء، ضمن منطقة الخطر، بما في ذلك إيزير، وذلك إثر هبوب رياح قوية. كما تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات وقوع الحادث.

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