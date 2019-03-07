الأغلبية تدعو الى عقد دورة برلمانية استثئنائية وإلى الاسراع في الحوار الاجتماعي

هبة بريس - الرباط

نوهت الأغلبية الحكومية، بالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، داعية إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة.

و اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، دعت أحزاب الأغلبية في بلاغ لها صدر عقب اجتماعها العادي الدوري يوم الأربعاء 6 مارس 2019، الى عقد دورة برلمانية استثنائية.

وجددت الأغلبية ما ورد في بلاغ اجتماعها السابق يوم 19 دجنبر الماضي، بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف. وفق ذات البلاغ

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