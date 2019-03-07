“الأغلبية الحكومية” تعتز بمسار خطاب “9مارس” وتحيي المرأة المغربية في عيدها الوطني

هبة بريس - الرباط

عبرت الأغلبية الحكومية، عن اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس 2011، وباعتماد البلاد لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها البلد إلى اليوم.

الأغلبية، أكدت في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي الدوري يوم الأربعاء 6 مارس 2019، على انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة الملك محمد السادس.

واستغلت الاغلبية، ذات المناسبة، لتحية للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، منوهة بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام، التي تؤكده الوقائع والمعطيات وتشهد عليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة.

واعتبر ذات البلاغ، أن هذا اليوم مناسبة للتأكيد على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات”

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