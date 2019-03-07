ماركا تكشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة المغرب الودية

هبة سبور

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن قائمة الأرجنتين ستشهد عودة القائد ليونيل ميسي لأول مرة منذ كأس العالم، حيث فضل اللاعب الحصول على راحة بعد الخروج أمام فرنسا من الدور ثمن النهائي للمونديال , ليقرر العودة في مباراة فينزويلا الودية .

نفس الصحيفة أكدت تواجد ميسي التشكيلة التي سيتم الإعلان عنها من طرف المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، مساء اليوم الخميس، والتي سيواجه فنزويلا والمغرب وديا , غير أنها أشارت إلى إمكانية غياب ميسي بنسبة كبيرة عن مباراة المغرب المقررة في 26 من مارس الجاري، بسبب رغبة اللاعب في الاستعداد جيدا لمباراة إسبانيول، التي ستكون بعدها بـ4 أيام في الدوري الإسباني.

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