قتلى وجرحى إثر حادثة سير دموية بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

أسفرت حادثة سير، ليلة أمس الأربعاء، عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخصين وصفت حالتهما بالخطيرة.

وحسب مصدر مطلع، فإن فصول الحادثة الدموية وقعت في حدود الساعة الثامنة من ليلة أمس الاربعاء، على الطريق الجهوية رقم: 320 (الطريق الساحلية)، الرابطة بين الدارالبيضاء وأزمور، وتحديدا عند النقطة الكيلومترية: 72+400، على مشارف جماعة “سيدي علي بنحمدوش” بإقليم الجديدة، حوالي أقل من كيلومتر شمال مدينة أزمور.

الحادثة وقعت عندما حاول سائق سيارة خفيفة من نوع “دوكر” كانت قادمة لتوها من العاصمة الاقتصادية، وعلى متنها 4 ركاب، تجنب بركة مائية وسط الطريق، جراء التساقطات المطرية الأخيرة، فاصطدم مباشرة من الجهة الأمامية مع شاحنة صغيرة قادمة من الاتجاه المعاكس.

هذا، وانتقلت في حينه، فور إشعارها، دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “اثنين شتوكة”، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح حادثة السير، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية لتحديد أسباب وملابسات الحادثة. كما استعان المتدخلون الدركيون بعناصر الوقاية المدنية، من أجل انتشال الضحايا من تحت أنقاض السيارة المتحطمة، وهم قتيل و4 مصابين بجروح خطيرة، وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة جدا، وقد تمت إحالتهم تباعا على المستشفى الإقليمي بالجديدة.

ونظرا لخطورة إصاباتهما الجسمانية، فقد لقي مصابان حتفهما داخل المستشفى، وتم إيداع جثتيهما إلى جانب جثة القتيل الأول، في مستودع حفظ الأموات.

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