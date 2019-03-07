القنصليات الإسبانية بالمغرب: إعطاء أزيد من 220 ألف تأشيرة خلال 2018

Macro shot of Spanish Schengen visa in passport
نُشر بتاريخ :  2019-03-07 - 08:50
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هبة بريس

منحت قنصليات إسبانيا في المغرب ما مجموعه 220 ألف و 929 تأشيرة في عام 2018 وهو رقم أعلى بكثير مقارنة من ذلك المسجل خلال العقد الماضي الذي تراوح خلاله عدد التأشيرات التي سلمتها هذه القنصليات ما بين 140 و 180 ألف تأشيرة سنويا .

وحسب بيانات لمكتب الإعلام الدبلوماسي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية ( إفي )، فإن المغرب كان ثالث بلد في العالم يحصل مواطنوه على أكبر عدد من التأشيرات الإسبانية خلال عام 2018 بعد كل من روسيا والصين .

وأوضح مكتب الإعلام الدبلوماسي التابع لوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون أن القنصليات الإسبانية الست الموجودة في المملكة بكل من طنجة وتطوان والدار البيضاء والرباط والناظور وأكادير أصدرت ما يقدر ب 1000 تأشيرة كمعدل يومي.

وأشار نفس المصدر إلى أن 59 ألف تأشيرة إسبانية تم منحها بالمغرب خلال عام 20128 كانت طويلة الأمد من بينها 34 ألف و 105 تأشيرة للعمل وأزيد من 15 ألف تأشيرة للتجمع العائلي بالإضافة إلى 6000 تأشيرة للدراسة .

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