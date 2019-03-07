وكيل أعمال لابا كودجو يكشف حقيقة التوقيع للترجي التونسي

هبة سبور – شفيق عنوري

كشف إيف بونسي، وكيل أعمال الطوغولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، حقيقة توقيع اللاعب لعقد مع الترجي التونسي.

وقال بونسي في تصريحات إذاعية، “الخبر الدي تم ترويجه في عدد من وسائل الإعلام التونسية ليس صحيحا”.

وأكد بونسي أن إدارة الترجي تتواصل معه لكن لم يتم توقيع أي عقد رسمي.

وكشف وكيل كودجو، أن المهاجم تلقى عددا من العروض من فرق تونسية ومغربية، دون أن يكشف عن اسمها.

يشار إلى أن كودجو الذي يقدم أداء مميزا مع نهضة بركان، ينتهي عقده مع الفريق الصيف المقبل.

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