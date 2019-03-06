حزب الحمامة يتبرأ من رئيس الجماعة معتقل في قضية رشوة

هبة بريس : وجدة

على إثر اعتقال رئيس الجماعة القروية لقطيطير التابعة ترابيا بإقليم تاوريرت المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار متلبسا في قضية رشوة بقيمة 500 درهما يومه الأربعاء 6 مارس الجاري ، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار توضيحا، يؤكد من خلاله ان المعني بالأمر لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب،:

واعلن الحزب للراي العام الوطني ان :

– رئيس جماعة لقطيطير، بإقليم تاوريرت، لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب، باستثناء ترشحه باسم “الأحرار” في انتخابات 2015، قبل أن يغادر، رفقة المنسق الإقليمي الأسبق للحزب، المُقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى.

– الحزب يتبرأ من كل سلوك غير قانوني قد يكون المعني بالأمر قام به.

ويوضح كذلك، في الوقت نفسه أنه لن يقبل بأن يصدر عن أي عضو فيه، مهما كانت مسؤولياته التنظيمية، تصرّف يخرق القوانين والأعراف الجاري بها العمل،كما أن الحزب حريص على سلوك وأخلاق جميع منتسبيه.

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