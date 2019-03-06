لطيفة رأفت توجه رسالة إلى المحتجين في الجزائر

هبة بريس ـ الفن

وجهت الفنان المغربية “لطيفة رأفت” رسالة إلى المتظاهرين الجزاريين ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة، معبرة عن تضامنها مع الشعب الجزائري .

وقالت رأفت في تدوينة عبر موقع “انستغرام” : “كنت دائما أفتخر بمحبة الشعب الجزائري لي ، و الان زاد افتخاري بإخواننا في الجزائر لما قاموا به من اجل تحقيق مطالبهم ، كل التقدير و الحب و الإحترام لهذا الشعب العظيم الذي برهن للعالم بأكمله و علمه معنى المطالبة بالحقوق الشرعية بطريقة راقية و سلمية”.

وأضافت رأفت “أتمنى لإخواننا في الجزائر الشقيقة أن يمر هذا الوضع بأمن و سلام و أن يحققوا مطالبهم. تحية للشعب الجزائري الذي أحبني منذ بدايتي و أؤكد لكم محبة الشعب المغربي لكم. مودتي أختكم لطيفة رأفت”.

وأرفقت الفنانة المغربية تدوينتها بأغنية قديمة مهداة للشعبين المغربي والجزائري، تتغنى فيها عن الأمن والأمان في البلدين الشقيقين.

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